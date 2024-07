Lula promete ajuda do governo federal na reeleição de prefeito de Diadema

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu que o governo federal vai ajudar na reeleição do prefeito José de Filippi Júnior (PT) em Diadema. De acordo com Lula, o gestor municipal pode ficar “certo” de que o governo vai contribuir para sua permanência no cargo.

O presidente parabenizou o trabalho do prefeito da cidade e desejou que Filippi Júnior esteja presente em outras inaugurações nos próximos anos. “Pode ficar certo que o governo federal vai contribuir para que você José de Filippi Jr. possa fazer mais coisas, porque o povo de Diadema merece”, disse Lula ao prefeito.

As declarações ocorreram nesta sexta-feira, 5, durante visita às obras do Quarteirão da Educação em Diadema. Lula iniciou o discurso dizendo que terminava hoje os compromissos de visita a cidades para dividir palco com pré-candidatos de interesse do governo. Pela legislação eleitoral, os candidatos ficam proibidos de participar de inaugurações de obras públicas depois de 6 de julho, três meses antes do primeiro turno.

“Hoje, estamos terminando um compromisso que fizemos com minha agenda. Precisava visitar uma série de lugares até dia 5 de julho, quando os prefeitos podem participar de alguma atividade”, comentou, relembrando suas viagens nos últimos dias.

Na declaração, o presidente também deu um conselho para que prefeitos enviem projetos ao governo federal que “tenham cabeça”. “Quando você faz um projeto que tem começo, meio e fim, fica muito difícil o governo recusar, um ministro recusar”, comentou.