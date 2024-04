Lula pretende chamar Lira e Pacheco para conversa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou que deseja se reunir com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), na semana que vem, apurou o Estadão/Broadcast. A indicação do petista foi feita durante encontro no Palácio do Planalto com ministros da área política e líderes governistas no Congresso.

O objetivo das reuniões com os representantes das duas Casas do Legislativo é alinhar a relação do governo federal com o Parlamento após escalar a tensão entre Lira e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Além disso, o Congresso indica que pode avançar com propostas contrárias aos interesses do Executivo. Há risco, ainda, de derrubada de vetos em R$ 5,6 bilhões em emendas de comissão e no calendário para pagamento de emendas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.