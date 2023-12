Lula prepara discurso natalino falando em União depois de defender polarização com Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prepara um pronunciamento em rede nacional de televisão para ser transmitido próximo ao Natal pregando união entre os brasileiros. A mensagem segue o conteúdo que começou a ser veiculado também em peças publicitárias oficiais.

O vídeo da campanha de vacinação, por exemplo, mostra a chegada na festa de Natal de um irmão que teria se desentendido com o dono da casa. Um dos irmãos avisa que já se vacinou e todos confraternizam. Um dos trechos da música de fundo do vídeo diz: “o Brasil é um só povo”.

Apesar do discurso de unificação, em reunião do diretório nacional do PT Lula, depois de pregar que o partido deve aprender a falar com evangélicos e produtores rurais, disse que, na eleição, se os adversários latirem, os petistas devem latir de volta.

O discurso de Lula também vai destacar programas do governo como o novo Bolsa Família e o Desenrola. Os conselheiros do presidente na área de comunicação discutem o conteúdo da fala, que ainda não foi gravada. Falta definir a data da transmissão. Até o momento, o mais provável é que seja na noite de 23 de dezembro.

Lula aproveitará o gancho do Natal para mencionar o slogan do governo, “União e Reconstrução”. O petista vem dando declarações nesse sentido.

A última fala com esse teor foi em 15 de dezembro, em discurso no Espírito Santo. “Tem família que não conversa mais. Tem pai que não conversa com filho, tem filho que não conversa com mãe, tem irmão que não conversa com irmão por causa de um facínora que pregou o ódio durante quatro anos nesse País”, disse Lula, criticando Jair Bolsonaro sem citá-lo.

Publicamente, o presidente demonstra preocupação com a fratura causada na sociedade pelos anos de polarização política – apesar de defender, ao mesmo tempo, que alguma polarização é saudável nas disputas eleitorais. Lula já manifestou que espera uma nova divisão entre lulismo e bolsonarismo nas eleições municipais de 2024.

O presidente também reivindicará para seu governo os resultados econômicos de 2023, que estão superando as expectativas que o mercado tinha no começo do ano. A reforma tributária, aprovada pelo Congresso, é outro tema que deverá estar no pronunciamento.

A gravação da mensagem, em seus aspectos técnicos, deve ser comandada pelo fotógrafo Ricardo Stuckert, secretário de Produção e Divulgação de Conteúdo Audiovisual do Planalto. O conteúdo é discutido principalmente pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.