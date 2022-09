Lula: Precisamos de ensino em tempo integral para ter ensino de qualidade

O candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou sobre a aplicação do Ensino Integral para conseguir avançar a educação do País, principalmente após dois anos de ensino remoto durante a pandemia. A fala ocorreu durante comício realizado hoje em Curitiba.

“Eu vi a publicação do Ideb. As crianças estão menos sabidas do que estavam antes, não estão aprendendo mais. (…) Vamos adotar as escolas em tempo integral para que as nossas crianças possam ter maior qualidade de ensino, nossos professores possam ter maior qualidade de salário”. O candidato também falou sobre como a medida poderá diminuir a violência contra as crianças, destacando o retorno do ProUni e do Fies.

O ex-presidente também acusou o presidente Bolsonaro (PL) de não entender de assuntos como educação e emprego. “A gente sabe que esse presidente Bolsonaro não entende de educação, emprego, sindicato, enfermagem. Não entende absolutamente de nada, a não ser de fake news e de mentir para a sociedade brasileira, como ele faz todo santo dia”.