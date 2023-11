Lula posta vídeo chutando bola e diz que ‘volta aos campos’ em breve

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou nesta sexta-feira (3) um vídeo em que chuta uma bola de futebol e faz outros exercícios durante sessão de fisioterapia. O petista disse, na publicação, que estará “em breve de volta aos campos”. Ele fez uma cirurgia no quadril em 29 de setembro, e está no processo de recuperação.

Lula e sua equipe de comunicação se preocupam em transmitir uma imagem de disposição e, em alguma medida, até jovialidade do presidente – que acaba de completar 78 anos. “Estamos de volta com muita saúde para dar e para vender”, afirmou o petista na publicação.

“Voltei a fazer um pouco de ginástica. Já estou andando na esteira 15 minutos, já estou fazendo perna, já estou fazendo braço, estou tentando fazer alongamento, estou fazendo panturrilha”, disse o presidente no vídeo.

“Numa demonstração de que quando fizer 8 semanas da cirurgia eu vou estar intacto, perfeito, para voltar a jogar bola, voltar a correr, voltar a andar, voltar a viajar pelo Brasil para encontrar com o povo brasileiro”, afirmou Lula.

O presidente aparece no vídeo vestindo um short do Corinthians, time para o qual torce. Nas semanas seguintes à cirurgia, Lula passou a falar, em tom de brincadeira, que logo poderia ser convocado por Fernando Diniz, técnico da Seleção Brasileira, ou por Mano Menezes, que comanda o time do Corinthians.

Em sua primeira passagem pela Presidência da República, Lula costumava reunir amigos e aliados aos fins de semana na Granja do Torto, em Brasília, para jogar futebol. Mas o esporte já estava presente na vida política de Lula desde muito antes.

Em 1989, por exemplo, um dos atos de campanha do petista foi um jogo de futebol do time dele (que incluía nomes como Eduardo Suplicy e Luiz Eduardo Greenhalgh) e o time de Chico Buarque e outros artistas (como Paulo Betti e Osmar Prado).