Lula: Petrobras, BB, CEF, Correios e BNDES não serão privatizados

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira, 18, no primeiro comício de sua campanha que, se eleito, as principais empresas públicas brasileiras não serão privatizadas. Ele citou Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios e BNDES.

“Se preparem porque nós vamos recuperar a indústria brasileira e a Petrobras não será privatizada. Banco do Brasil não será privatizado. CEF não será privatizada, o BNDES não será privatizado. Esses bancos públicos estarão a serviço do desenvolvimento desse País e é por isso. Os correios também não serão privatizados”, declarou Lula em Belo Horizonte, ao lado do candidato a vice-presidente da chapa petista, Geraldo Alckmin (PSB).

A Petrobras foi incluída pelo governo do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) em estudos para desestatização, mas o plano de governo do chefe do Executivo para as eleições não cita a estatal. A privatização dos Correios está emperrada. A única privatização que andou no governo Bolsonaro foi a Eletrobras.