Lula passa a tarde estável e permanece internado em quarto, diz boletim médico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a tarde estável, apontou o segundo boletim médico do dia, divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês na noite deste sábado, 30. Lula foi operado ontem, 29, para corrigir uma artrose do lado direito do quadril e também realizou um procedimento nas pálpebras.

O boletim apenas ressalta que após os procedimentos cirúrgicos, Lula “passou a tarde estável”. Ele permanece internado no quarto, sob os cuidados das equipes de Roberto Kalil Filho, Ana Helena Germoglio e Giancarlo Cavalli Polessello. O documento é assinado por Rafael Gadia, diretor de Governança Clínica, e Mauro Suzuki, diretor clínico, ambos do hospital Sírio-Libanês.

Pela manhã, o presidente já havia caminhado e realizado sessões de fisioterapia.

A reportagem apurou que o quarto de Lula fica localizado em uma posição mais reservada do hospital, que continua funcionando normalmente. Há uma antessala que acomoda a equipe de segurança, garantindo discrição, enquanto o presidente tem privacidade dentro do quarto. A fisioterapia, por exemplo, é toda realizada neste espaço reservado.

A única acompanhante de Lula é a mulher, Rosângela Silva, a Janja. Neste sábado, 30, seu fotógrafo, Ricardo Stuckert, esteve no hospital. A informação é de que o presidente não está recebendo visitas neste momento.

A previsão é de que o presidente tenha alta na terça-feira, 3, e fique no Palácio da Alvorada, onde permanecerá em repouso por orientação médica pelos próximos dias.