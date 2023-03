Lula participa da entrega de Ordem de Mérito a Pacheco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, neste momento, da entrega da comenda da Ordem do Mérito do Tribunal Superior Eleitoral (Assis Brasil) ao presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, é quem vai conceder a comenda.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também está presente ao evento. É a primeira vez em que Lula e Campos Neto se encontram publicamente após a elevação do tom das críticas do presidente aos juros altos, definidos pelo Banco Central.

A cerimônia ocorre na noite desta terça-feira, 7, na sede do TSE, em Brasília. A homenagem a Pacheco foi aprovada por unanimidade pelo plenário do TSE em outubro do ano passado. A sugestão foi do ministro Ricardo Lewandowski. Na ocasião, os ministros elogiaram a atuação do presidente do Congresso na defesa das instituições e do processo eleitoral.

No plenário cheio, também estão presentes o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL); os ministros da Defesa, José Múcio, de Minas e Energia, Alexandre Silveira, da Casa Civil, Rui Costa, da Justiça, Flávio Dino, do Desenvolvimento Social, Wellington Dias; o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin; o advogado-geral da União, Jorge Messias; o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL); a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Maria Thereza de Assis Moura, além dos senadores Ciro Nogueira (PP-PI), Renan Calheiros (MDB-AL), Marcos do Val (Podemos-ES), Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), Otto Alencar (PSD-BA), entre outros.