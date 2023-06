Política Lula participa da abertura do 26º encontro do Foro de São Paulo em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará nesta quinta-feira, 29, da abertura do 26º Encontro do Foro de São Paulo, em Brasília. O comparecimento do presidente ao evento está previsto para as 19h, no Hotel San Marco.

De acordo com a agenda da Presidência da República, Lula inicia o dia concedendo entrevista à Rádio Gaúcha, às 8h, no Palácio da Alvorada. Em seguida, às 9h, o presidente se reúne com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, no Palácio do Planalto.

Às 10h, o chefe do Executivo tem agenda com o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta. Às 15h, Lula tem agenda com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, seguido de encontro às 16h com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

Às 17h, Lula se reúne com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo. O encontro com a ministra ocorre em meio às pressões da base aliada e do Centrão por cargos na pasta. Nesta quarta-feira, 28, em entrevista à GloboNews, ela negou que o presidente tenha sinalizado que ela será substituída por um nome indicado pelo Centrão.

Já às 18h, o presidente tem reunião com a secretária-executiva do Foro de São Paulo, Mônica Valente. O grupo é uma organização de partidos e entidades de esquerda de países da América Latina e do Caribe fundada pelo presidente Lula e pelo ex-presidente de Cuba Fidel Castro, em 1990.