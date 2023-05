Lula: Padilha é o que o País tem de melhor na articulação política

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que tem sido acusado de ter problemas na articulação com o Congresso. “O Padilha é o que o País tem de melhor na articulação política. O fato de acertar ou errar, nós temos que pensar o que aconteceu, precisa ver do que estão se queixando os deputados”, ponderou.

Lula disse que a dificuldade na articulação com o Congresso se deve à necessidade de atender às reivindicações dos deputados. “A coisa mais barata e mais eficaz é a gente cumprir aquilo que a gente promete. Tudo que você trata e não cumpre fica muito mais caro depois. É preciso que a gente seja eficaz e cumpra tudo o que prometa”.

O presidente disse não ter ficado preocupado com a votação na Câmara que derrubou os decretos que mudaram as regras no saneamento – a primeira derrota do governo no Congresso. Ele disse acreditar que a Lei do Saneamento será aprovada. “São 513 deputados e um articulador e podemos errar, mas vamos acertar”.