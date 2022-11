Política Lula: Não cabe ao presidente interferir no funcionamento da Câmara e do Senado

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 9, que não vai interferir nas eleições para presidência da Câmara dos Deputados e do Senado e pregou a retomada da normalidade na convivência entre as instituições.

“Não cabe ao presidente da República interferir no funcionamento da Câmara e do Senado. Somos poderes autônomos e independentes. Quem decidirá (o comando das Casas) serão os senadores e deputados. O papel do presidente da República não é gostar ou não de quem é presidente, é conversar com quem comanda a instituição”, declarou Lula em entrevista coletiva após um dia de reuniões com autoridades em Brasília.

A afirmação do presidente eleito pode ser interpretada como aceno ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que já se articula com parlamentares para ser reconduzido ao cargo. A avaliação é de que, sem outro candidato patrocinado por Lula na disputa, Lira será reeleito com facilidade.

O petista ainda minimizou a atuação do Centrão, grupo de partidos que deu sustentação ao governo Jair Bolsonaro no Congresso. “Não enxergo dentro da Câmara e do Senado essa coisa de Centrão. Enxergo deputados e senadores que foram eleitos e, portanto, precisaremos conversar. O Centrão é uma composição de vários partidos políticos que o PT tem que aprender a conversar, o Alckmin tem que aprender a conversar, eu tenho que aprender a conversar e tentar convencê-los da nossa proposta”, frisou.

“Não há tempo para vingança, raiva, ódio. O tempo é de governar. (…) Vim aqui para dizer do nosso respeito às instituições. Esse País vai voltar à normalidade”, destacou também.

Lula participou hoje de reuniões com Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).