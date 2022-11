Lula: ‘mercado fica nervoso à toa, nunca vi tão sensível como o nosso’

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou há pouco que o mercado financeiro fica “nervoso à toa” no Brasil. “Nunca vi tão sensível como o nosso”, disse na saída do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição. “Engraçado que mercado não ficou nervoso com quatro anos de Bolsonaro”, acrescentou, em tom de ironia.

O dia foi de liquidação dos ativos brasileiros após Lula, em discurso, criticar “a tal da estabilidade fiscal” e defender a ampliação de gastos públicos para combater a miséria.

Ao deixar seu gabinete no CCBB rumo ao hotel onde se hospeda em Brasília, Lula conversou com apoiadores e respondeu, brevemente, a perguntas da imprensa. Questionado sobre a PEC da transição, que visa abrir espaço no Orçamento, o presidente eleito afirmou que não está à frente das negociações.

“Eu não estou negociando a PEC, quem negocia é Alckmin e Aloizio Mercadante”, disse Lula, que retorna ainda hoje a São Paulo. Questionado por apoiadores sobre dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), Lula disse que o programa “não é dívida, é investimento”.