Lula: lançaremos até fim do mês todos projetos de investimento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que vai lançar o novo programa “Brasil Sorridente” na segunda-feira. “Estamos retomando, já em funcionamento, todas as políticas públicas que deram certo em nosso governo”.

“Em maio vamos lançar, até o final do mês, todos os projetos que nós vamos ter de investimento em infraestrutura, em educação, até o final do mandato. A partir daí fica proibido ministro ter ideia, porque senão fica difícil colocar em prática”, afirmou, durante declaração à imprensa há pouco, direto do Reino Unido, onde participou a cerimônia de coroação do rei Charles III.