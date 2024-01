Política Lula lamenta morte do ex-deputado estadual Antônio Carlos Campos Machado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou, por meio das redes sociais, a morte do ex-deputado estadual Antônio Carlos de Campos Machado, ocorrida nesse sábado, 6. Em seu perfil no X, antigo Twitter, o presidente citou a atuação política de Campos Machado, que foi deputado estadual por oito mandatos consecutivos.

“Antônio Carlos Campos Machado teve histórica atuação na política paulista e partidária, sendo oito vezes eleito deputado estadual, prova da sua forte relação com a população de São Paulo. Dedicou-se, por décadas, ao PTB e enfrentou no partido correntes que flertaram com a negação da política e da democracia que ameaçou nosso país”, escreveu.

Lula também prestou solidariedade à família, amigos e companheiros da trajetória política de Campos Machado, incluindo o vice-presidente Geraldo Alckmin. “Nesse momento de despedida, meus sentimentos e solidariedade para a família, amigos, meu vice Geraldo Alckmin e demais companheiros de trajetória política de Campos Machado.”