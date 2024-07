Política Lula intervém contra vaias a prefeito baiano do MDB e pede respeito

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez nova intervenção repudiando vaias do público em eventos do governo federal. Desta vez, ele saiu em defesa do prefeito de Feira de Santana, Colberto Martins (MDB), na Bahia. Lula disse que a gestão federal convidou o gestor municipal para participar da cerimônia e, portanto, quer que ele seja respeitado.

“Queria pedir a vocês a compreensão de que esse é um ato feito entre o governo federal e governo estadual. Todas as pessoas que estão aqui foram convidadas”, disse o petista nesta segunda-feira, 1º, durante cerimônia de anúncio de investimentos para melhoria de rodovias e assinatura de autorizações de contratos de seleções do Minha Casa, Minha Vida.

Martins havia começado a discursar quando a vaias a ele começaram. Lula, então, levantou da cadeira em que estava sentado e pegou o microfone para repudiar a ação do público.

“É muito desagradável a gente convidar uma autoridade municipal e, depois, a gente tratá-la com vaia. Não tem o porquê fazer isso”, comentou.

Lula afirmou que o prefeito está no evento “não porque ele quer, mas porque nós o convidamos para vir aqui”. “Nós queremos que ele seja respeitado.”

“Senão, não vou poder frequentar nenhum evento convocado por um governador de oposição. Então, é importante que a gente saiba que a gente deseja aos outros o que a gente quer para a gente. E a gente quer ser bem tratado”, finalizou Lula.

Após Martins, discursou o deputado federal Zé Neto, pré-candidato do PT à cidade. Ao tomar o microfone, ao contrário de Martins, o público começou a enaltecer o parlamentar chamando-o de “prefeito”.