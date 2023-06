Lula indica embaixadores para Emirados Árabes, Croácia e Marrocos e representante na AIEA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou ao Senado Federal, para apreciação, nome de quatro diplomatas para cargos de representação do Brasil no exterior, conforme mensagens publicadas no Diário Oficial da União (DOU). Foram indicados: Sidney Leon Romeiro, para exercer o cargo de embaixador do Brasil nos Emirados Árabes Unidos; Silvana Polich, para embaixadora do Brasil na República da Croácia; Claudia Vieira Santos, para Representante Permanente do Brasil junto à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e Organismos Internacionais Conexos; e Alexandre Guido Lopes Parola, para embaixador do Brasil no Reino do Marrocos.