Política Lula inaugura Ferrovia Norte-Sul (GO) para impulsionar desenvolvimento do interior do País

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta sexta-feira, 16, de cerimônia de conclusão das obras da Ferrovia Norte-Sul, em Goiás. A conclusão permite que três Estados – Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais – com forte produção de commodities, tenham escoamento de seus produtos pelo mar.

De acordo com a agenda oficial da Presidência da República, Lula embarca de Brasília rumo a Rio Verde, Goiás, às 10h, com chegada prevista para as 11h. Às 11h20, o chefe do Executivo fará uma visita ao Terminal Rodoferroviário da cidade.

Às 12h, está prevista a cerimônia de conclusão das obras da Ferrovia Norte-Sul. A ferrovia faz ligação entre os portos de Itaqui, no Maranhão, e Santos, em São Paulo, e irá permitir a aceleração do desenvolvimento da região Centro-Oeste, fundamental para a agropecuária. Iniciado na década de 1980, o empreendimento conta com malha ferroviária de 2.257 quilômetros e atravessa quatro regiões.

A cerimônia de inauguração contará com a participação do ministro dos Transportes, Renan Filho, além de representantes da empresa responsável pela entrega do terminal e de autoridades federais, estaduais e municipais.

Logo após, Lula segue rumo a Brasília, com previsão de embarque às 14h e chegada às 15h na capital federal. Não há mais agendas oficiais depois de seu retorno.