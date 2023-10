Lula faz caminhadas e exercícios e deve ter primeiro compromisso de trabalho

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez caminhadas e exercícios na manhã desta terça-feira, 3, seguindo o protocolo de recuperação da cirurgia do quadril realizada na semana passada. À tarde, informou o Palácio do Planalto, o petista fará fisioterapia.

A previsão é de que Lula tenha seu primeiro compromisso de trabalho ainda hoje, após os procedimentos no quadril e nas pálpebras. De acordo com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o presidente irá assinar nesta terça as regras do Desenrola, programa de renegociação de dívidas lançado pelo governo federal, com limite para os juros no crédito rotativo do cartão de crédito.

Na segunda-feira, 2, o cardiologista Roberto Kalil Filho, médico pessoal de Lula, afirmou, em entrevista à GloboNews que o chefe do Executivo poderá fazer despachos por telefone e reuniões por videoconferência. Lula, no entanto, costuma expressar sua preferência por conversas presenciais.

A única ponderação é em relação a visitas e a orientação é que Lula não receba ninguém, além da equipe médica, por duas semanas. A ideia é focar na recuperação e evitar contato com alguma doença e, com isso, retardar a recuperação das cirurgias.

Lula passou por uma artroplastia do quadril, cirurgia ortopédica, e uma blefaroplastia, cirurgia das pálpebras para tratar o excesso de pele na região dos olhos. O presidente teve alta hospitalar antecipada no domingo, 1º, e permanece no Palácio da Alvorada desde então.