Política Lula fará pronunciamento em rede nacional na segunda-feira pelo Dia do Trabalhador

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, convocou a rede nacional de rádio e televisão para um pronunciamento na segunda-feira, 1º de maio, quando é comemorado o Dia do Trabalhador. O discurso terá três minutos e será veiculado às 20 horas.

Ainda há dúvidas sobre a agenda de Lula para o dia 1º. Ele havia confirmado presença em um ato tradicionalmente organizado por centrais sindicais pelo Dia do Trabalhador no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. A viagem que estava prevista para São Paulo na data, contudo, foi cancelada na sexta-feira.

Na manhã deste sábado, o presidente viajou a São Paulo para ir ao enterro de sua afilhada. Ainda não há previsão sobre quando ele volta a Brasília.

A expectativa é que Lula anuncie o aumento do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320, que passará a valer a partir do dia 1º de maio.

A isenção do Imposto de Renda também será ampliada para quem ganha até dois salários mínimos (R$ 2.640).