Lula exalta Dilma e diz que povo absolveu ex-presidente

Após ser classificado como “um dos maiores gestores deste País” pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exaltou a correligionária, comparou a ex-presidente a Tiradentes, e afirmou que neste sábado, 20, após uma salva de palmas, Dilma foi absolvida pelo povo brasileiro. Para Lula, Dilma foi uma vítima do Congresso Nacional, classificando seu processo de impeachment como um erro histórico do Legislativo. “Inventaram uma mentira contra ela, inventaram uma pedalada. Imagina o que é uma pedalada da Dilma contra as motociatas que esse genocida faz hoje”, criticou.

“Eu queria agradecer o carinho (com) que vocês receberam da nossa presidenta Dilma. Porque normalmente, às vezes, a extrema direita condena um dos nossos, e muitas vezes nós acreditamos em parte da mentira contatada. Muitas vezes nós

acreditamos naquilo que eles falam e repetem, falam e repetem”, continuou.Lula citou a plateia em São Paulo, a história de Tiradentes, segundo ele, um “herói nacional” que foi morto pela coroa portuguesa e pelos representantes das forças militares da época para “ninguém nunca mais pensar em independência”, comparando a história de Tiradentes – de quem as ideias libertárias estão até hoje no nosso meio, como disse -, com a de Dilma. “Quando ela (Dilma) volta aqui, seis anos depois, e ela é reconhecida com o carinho que vocês a receberam, eu queria te dizer, Dilma, que, embora você tinha sido vítima do

Congresso nacional, o povo de São Paulo acaba de te absolver, e dizer que você foi inocente, porque deram um golpe”, disse o petista. Dilma recebeu aplausos da plateia, e comprimentos do ex-tucano Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice na chapa de Lula.

“Quisera Deus que todos os presidentes da República no mundo tivessem uma chefe da Casa Civil como eu tive a companheira Dilma. A Dilma era a minha tranquilidade, a Dilma era o que me fazia dormir tranquilo porque eu tinha

certeza que tinha alguém cuidando das coisas e fazendo aquilo que a gente tinha decidido durante o dia, durante as reuniões”, finalizou o ex-presidente.

Haddad

Lula também destacou o candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, que também integrou seu time de ministros. “O melhor ministro da Educação que esse País já teve”, afirmou.