Lula está em hotel na região central de SP onde acompanhará apuração dos votos

Acompanhado pela mulher, a socióloga Janja, o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já estava em um hotel da região central de São Paulo pouco antes das 16h deste domingo, 2 de onde irá acompanhar a apuração dos votos. Após o resultado divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula concederá uma coletiva de imprensa e, em seguida, seguirá para ato político na Avenida Paulista, também na central da capital paulista, independentemente do desfecho do primeiro turno do pleito.