Lula escolhe deputada Macaé Evaristo para assumir Ministério dos Direitos Humanos

Deputada do PT de Minas Gerais assume o posto deixado por Silvio Almeida, demitido na semana passada

Macaé Evaristo é a nova ministra dos Direitos Humanos – Foto: Henrique Chendes / ALMG

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu a deputada estadual Macaé Evaristo, do PT de Minas Gerais, para assumir o Ministério dos Direitos Humanos.

Lula se reuniu nesta segunda-feira (9) com a deputada, no Palácio do Planalto, definindo a escolha logo em seguida.

Macaé Evaristo entra para o comando do ministério após Lula demitir na última semana o advogado Silvio Almeida, envolvido em acusações de assédio sexual contra mulheres que atuam no próprio governo. Ele nega as acusações.