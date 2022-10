Lula encontra aliado no RJ; Bolsonaro se reúne com prefeitos em SC

Nesta terça-feira, 11, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne com o prefeito de Belford Roxo (RJ), Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho. Visto como um aliado chave no Rio de Janeiro, Waguinho vinha sendo pressionado pela campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) para declarar apoio ao atual chefe do Executivo. No entanto, ele decidiu oficializar, nesta segunda-feira, 10, apoio ao petista. O presidente Jair Bolsonaro segue para Santa Catarina, Estado onde obteve 62,21% dos votos válidos no primeiro turno das eleições, e se reúne com prefeitos para traçar a estratégia de campanha com aliados durante o segundo turno das eleições.