Lula em Portugal: Jornais europeus repercutem protesto da extrema direita

Jornais de Portugal e da Espanha repercutiram o protesto de deputados da extrema direita portuguesa durante discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Assembleia da República de Portugal na manhã desta terça-feira, 25, data que marca “Revolução dos Cravos”, o fim da ditadura militar naquele país.

O jornal português Público citou as manifestações feitas pelos deputados da oposição, que reiteraram críticas à visita de Lula ao país e afirmaram que a presença do chefe de Estado brasileiro no 25 de abril era um “erro tremendo”. Sobre a participação de Lula, o jornal destacou os aplausos que Lula recebeu após terminar seu discurso, bem como seu pedido de desculpas ao parlamento pelo o que havia acontecido mais cedo.

Já o Diário de Notícias destacou os protestos contra Lula feitos partido Chega e de brasileiros do Movimento Brasil Portugal. Segundo o periódico, as palavras mais ouvidas nos protestos pediam “Lula, ladrão, o teu lugar é na prisão” e “Tolerância Zero à Corrupção”. Os cartazes e gestos feitos por parlamentares dentro da Assembleia também tomaram espaço nas reportagens do jornal.

Já o jornal online Expresso pontuou a “alta tensão” dentro do parlamento português nesta manhã. De acordo com o portal, o Chega prometeu a “maior manifestação de sempre” contra Lula frente à Assembleia da República portuguesa. O periódico ainda cita que, mesmo que Lula tenha desvalorizado o incidente e ridicularizado os deputados”, não deixou de atacar a extrema direita.

Os jornais espanhóis El País e DW Español também repercutiram os atos em Portugal. Segundo os periódicos, Lula foi recebido por aplausos e protestos de ambos os lados durante sua visita a Portugal. No El País, Lula foi classificado como um símbolo, “para o bem ou para o mal”, e ainda citou que o presidente caracterizou as manifestações como uma “cena ridícula”.

O canal de televisão RTVE Notícias enfatizou os cartazes empunhados pela oposição com os dizeres “Basta de corrupção” e o portal RTP destacou fala de Lula durante Fórum Empresarial Portugal-Brasil, ao dizer que o “Brasil está pronto para voltar a ser um país grande e importante”.