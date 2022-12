Lula e Tebet devem prosseguir negociações na segunda-feira

As discussões sobre a participação da senadora Simone Tebet (MDB-MS) no novo governo do presidente eleito e diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva, devem continuar na próxima segunda-feira, 26. Ontem, 23, o futuro chefe do Executivo viajou para São Paulo, onde passará o Natal. Já a parlamentar seguiu para Campo Grande e pretende se reunir com familiares no feriado.

Após anunciar mais uma leva de ministros na última quinta-feira, o presidente eleito tenta costurar um acordo para acomodar em seu governo Tebet e a deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP), que o apoiaram no segundo turno. Antes de embarcar para São Paulo, Lula se reuniu com as duas em Brasília, mas não há uma resolução.

Conforme mostrou o Broadcast, a reunião com Marina terminou sem um desfecho claro e embolou ainda mais as tratativas para definição dos nomes da equipe de Lula. Segundo a reportagem, Marina reiterou ao presidente eleito que não desejaria assumir a Autoridade Climática, condição sinalizada por Tebet para aceitar o convite para o Ministério do Meio Ambiente.