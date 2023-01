Lula e governadores atravessam a Praça dos Três Poderes e vão até a sede do STF

Após reunião no Palácio do Planalto, que tratou dos atos antidemocráticos, grupo visitou a sede da Corte

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os governadores ou representantes dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal visitaram na noite desta segunda-feira (9) as instalações do STF (Supremo Tribunal Federal), um dia após os atos terroristas que depredaram a sede do tribunal, o Congresso e o Palácio do Planalto.

Após reunião com o presidente no Palácio do Planalto, na qual os presentes reafirmaram a defesa da democracia e condenaram a tentativa de ruptura institucional no País, os representantes estaduais atravessaram a Praça dos Três Poderes à pé para prestar solidariedade à Corte.

Presidente Lula, ministros e governadores atravessaram a Praça dos três Poderes – Foto: Wilton Júnior / Estadão Conteúdo

Também acompanharam a caminhada a presidente do STF, ministra Rosa Weber, os ministros Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, além de ministros do governo federal e parlamentares.

Perguntado sobre o reestabelecimento da democracia após deixar o local dos destroços, o presidente Lula disse que o governo vai trabalhar para descobrir os responsáveis pelo financiamento dos atos e que a destruição atende a interesses de uma minoria.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A maioria das pessoas que votou no Bolsonaro, pessoas decentes, pessoas que são de direita, pessoas que têm apenas divergência ideológica, não concordam com o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui deve ser interesse apenas de uma minoria, de um bando de vândalos, um bando de bandidos que fizeram isso. Nós vamos descobrir quem é que financiou. Tem gente financiando, tem gente que pagou para vir aqui e tem gente que fomentou”, afirmou o presidente.

O ministro Luis Roberto Barroso disse que é hora de reconstruir o Brasil. “A reunião com governadores representa um País que precisa se reerguer depois de um momento extremamente destrutivo, que nos envergonhou perante o mundo. Pessoas que se apresentam como patriotas envergonham a pátria e pessoas que se apresentam em nome de Deus que não merecem o reino do céus”, disse.