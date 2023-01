Lula e governadores assinam ‘Carta de Brasília’ e anunciam Conselho da Federação

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, anunciou que o presidente da República e os governadores assinaram nesta sexta-feira, 27, um documento intitulado ‘Carta de Brasília’, além de decidirem criar um Conselho da Federação, que terá representação dos governos federal, estaduais e municipais.

O conselho deve ser composto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, pelo ministro de Relações Institucionais, e por representantes dos chefes estaduais, com indicação dos consórcios regionais e das entidades municipais.

“Será instalado conselho permanente da federação como instrumento único e inovador para discutir agendas comuns, para construir conjunto de ações, como de combate à fome, desafios do acesso à saúde, recuperação de aprendizagem, de estruturas de proteção ambiental, e ambiente econômico seguro, com previsibilidade para quem quiser investir no País, e conduzir reposicionamento do País no mundo”, disse Padilha à imprensa.

“Todos falaram na reunião, todos presentes, reunião de trabalho discutindo saídas comuns para o Brasil, e saí dessa reunião com documento histórico que é a carta de Brasília”, afirmou.