LULA É ELEITO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente da República neste domingo, no segundo turno das eleições. O petista, que já foi presidente entre 2003 e 2010, bateu o candidato Jair Bolsonaro (PL), que buscava a reeleição.

Até as 20h54 deste domingo, com 99,8% das urnas apuradas, Lula tinha cerca de 60,2 milhões de votos (50,89%), e Bolsonaro tinha 58,1 milhões (49,11%).

Quem é Lula?

Nascido em Garanhuns (PE), Luiz Inácio Lula da Silva se mudou ainda criança para o estado de São Paulo. Durante a adolescência, completou um curso de torneiro mecânico em uma unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e, posteriormente, passou a trabalhar como metalúrgico na cidade de São Bernardo do Campo, quando também começou a se envolver com a atividade sindical.

No final dos anos 1970 e 1980, Lula liderou grandes greves de metalúrgicos da região do ABC paulista. Junto a outros sindicalistas, intelectuais e militantes de movimentos sociais, fundou o Partido dos Trabalhadores (PT).

Pela legenda, se tornou deputado da Assembleia Constituinte que aprovou a Constituição de 1988 e foi derrotado nas eleições presidenciais de 1989, de 1994 e de 1998. Foi eleito para o posto mais alto do país em 2002, tendo sido reeleito em 2006. Deixou a Presidência em 2010, sendo sucedido por sua então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, que venceu as eleições com o seu apoio.

Em 2017, Lula foi condenado a nove anos e seis meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Em 2018, teve a prisão decretada pelo então juiz Sergio Moro. As condenações foram anuladas em 2021 pelo STF (Supremo Tribunal Federal), que considerou que a 13ª Vara Federal em Curitiba não tinha competência legal para julgar as acusações. O STF também considerou posteriormente que Moro agiu sem a devida imparcialidade no processo.

Aos 77 anos, Luiz Inácio Lula da Silva terá seu terceiro mandato como presidente. O candidato a vice em sua chapa foi Geraldo Alckmin (PSB) que foi seu adversário na disputa de 2006. Nascido em Pindamonhangaba (SP), ele tem 68 anos, é médico e professor. Alckmin foi um dos fundadores do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) e ocupou os quadros do partido entre 1988 e 2021. Ele também foi constituinte e governou São Paulo em duas ocasiões: de 2001 a 2006 e de 2011 a 2018.

Campanha em um País fraturado

A campanha se encerrou sem um favoritismo claro no persistente e polarizado confronto entre Bolsonaro e Lula. Este cenário eleitoral acentuou a divisão na sociedade e resultou num País fraturado politicamente.

Desde o início, a campanha presidencial deste ano foi marcada por uma forte concentração de apoios nos dois principais oponentes. No primeiro turno, as votações no presidente e no petista somaram 91% do total de votos – Lula obteve 57,2 milhões de votos e Bolsonaro 51 milhões. Na mesma intensidade, a disputa atual tem uma inédita característica: o confronto de superlativas rejeições que opõe o cristalizado antipetistmo ao mais recente antibolsonarismo.

No segundo turno, as campanhas de Lula e Bolsonaro arregimentaram novos apoios. O presidente reuniu os governadores dos principais Estados do Sudeste – com destaque para o mineiro Romeu Zema (Novo), reeleito o primeiro turno -, e o petista incorporou à sua campanha a senadora Simone Tebet (MDB-MS), que ficou em terceiro lugar com 4,9 milhões de votos.

Se para Lula a etapa final da campanha obrigou a uma inflexão para um projeto “além do PT”, o foco de Bolsonaro foi investir no Sudeste para ampliar a vantagem do primeiro turno e “virar votos”.

Mas as quatro semanas derradeiras da campanha foram marcadas por um “vale-tudo” na internet. Jogo sujo e desinformação, com direito a acusações de canibalismo e satanismo das redes sociais chegaram à TV e ao rádio impulsionados por aliados das candidaturas.

Esse contexto resultou numa campanha carente de propostas e discussões para o desenvolvimento do País. As campanhas de Lula e Bolsonaro apresentaram programas resumidos e pouco detalhados. O petista divulgou uma carta a três dias do segundo turno, se comprometendo com “política fiscal responsável”; ontem, na véspera da votação, o presidente publicou 22 tuítes com propostas de governo.

No último debate antes da votação de hoje prevaleceram as acusações mútuas e planos para um futuro governo foram coadjuvantes. Ao final do evento realizado na TV Globo, Bolsonaro foi provocado a responder se irá respeitar o resultado das urnas: “Quem tiver mais voto leva. É isso que é democracia”, disse o presidente, que já havia dado várias declarações lançando dúvidas sobre o processo eleitoral e as urnas eletrônicas, sem apresentar provas.

Com informações do jornal O Estado de S. Paulo e da Agência Brasil