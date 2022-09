Lula e Ciro protagonizam trechos propositivos ao falarem sobre cultura em debate

Em uma das poucas participações nas quais não protagonizaram conflitos ou fugiram do tema proposto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o candidato do PDT Ciro Gomes conseguiram fazer um debate propositivo em relação à Cultura no debate da Globo.

Lula quem escolheu o pedetista para abordar o tema, e começou a pergunta com críticas aos cortes do atual governo ao segmento. Ciro concordou com Lula sobre a importância da área, afirmando que a cultura que afirma a identidade do País, se comprometendo a recriar o Ministério da Cultura e rever as leis de fomento

Ciro criticou a Lei Rouanet por centralizar os recursos no eixo Rio-São Paulo. “Quero adaptar as leis de fomento para que haja uma cota para o estimulo de cultura popular”. Ciro citou as expressão cultural da periferia, e cutucou o adversário: “não sei quanto tempo faz que você não anda por lá”.

Lula destacou sua reunião com a classe artística para transformar a cultura brasileira em algo que tenha “muita rentabilidade” e que gere empregos. O petista também se comprometeu a recriar o Ministério da Cultura além da prometer criar comitês de cultura em cada capital do País para resolver a problemática de se concentrar a verba de cultura no eixo Rio-São Paulo.

Ciro chamou a ideia de “uma bela cópia” de um elemento antigo de seu projeto nacional de desenvolvimento. O ex-governador do Ceará também voltou a disparar contra o adversário ao criticar sua ideia de regulamentar a mídia “essa ideia autoritária que não presta pra ninguém”, disse.