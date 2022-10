Lula e Bolsonaro vão ao segundo turno

Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) vão disputar o segundo turno das eleições à Presidência da República. A apuração das urnas apontou 47,85% votos para o petista e 43,70% para o atual presidente. O segundo turno ocorre no dia 30 de outubro.

Após votar em São Bernardo do Campo, Lula, de 76 anos, comemorou sua liberdade nestas eleições – ele estava preso na última disputa – e afirmou que, se eleito, bolsonaristas fanáticos terão de se adaptar à maioria.



Lula afirmou que este domingo foi um dia “mais do que importante” para ele. “Há quatro anos atrás eu não pude votar porque eu tinha sido vítima de uma mentira nesse país e eu estava detido na Polícia Federal exatamente no dia da eleição.”

Na eleição de 2018, Lula estava preso em Curitiba, cumprindo pena em razão de condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex em Guarujá (SP).

Em 2021, o ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), anulou todas as condenações impostas pela Justiça Federal do Paraná ao ex-presidente na Operação Lava Jato. Em 15 de abril, o plenário do tribunal referendou, por 8 votos a 3, essa decisão de Fachin. O tribunal determinou que os processos fossem transferidos para a Justiça Federal do Distrito Federal.



Questionado sobre como reunificar o país e sobre a continuidade do “bolsonarismo” após as eleições, independentemente do resultado, Lula disse que os “fanáticos” precisarão “se adequar à maioria”.

“Penso que os bolsonaristas mais fanáticos terão que se adequar à maioria da sociedade. A maioria da sociedade não quer confronto, quer paz. As pessoas não querem na sua maioria a venda de armas, querem a distribuição de livros”, afirmou.



Por sua vez, Bolsonaro, de 67 anos, voltou a dizer que tem a certeza de que vencerá as eleições. “Há uma distância enorme entre eu e o outro lado. É a luta do bem contra o mal. O outro lado não conseguiu sair às ruas, não fez campanha. Não tem aceitação, não tem credibilidade”, disse.

BUSCA PELA REELEIÇÃO

Era 7 de março de 2019, quando Bolsonaro apareceu pela primeira vez no Facebook, transmitindo ao vivo de Brasília. “Em Brasília, 19 horas”, disse o presidente, como se anunciasse A Voz do Brasil. Começava ali a campanha de 2022, com lives semanais nas quais tratava da criação de tilápia a ameaças à eleição caso o Congresso não adotasse o voto impresso. Desde então, fez 186 transmissões, reunindo 135 horas ou cinco dias e meio contínuos de imagens que contam a história do governo e a aposta na reeleição.

As transmissões eram a forma para manter o contato direto com eleitores, enquanto no Palácio do Planalto uma parte dos assessores buscava a institucionalização do poder, como se a cadeira presidencial pudesse moldar o comportamento de Bolsonaro. Logo as frustrações apareceram. Generais como Carlos Alberto dos Santos Cruz e Otávio Rêgo Barros perderam espaço e foram ultrapassados pelo gabinete do ódio, o grupo de jovens auxiliares do Planalto assim batizados por um ministro em razão do estímulo que davam aos piores rompantes do chefe.

Bolsonaro tinha então como alvo preferido o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). O general Luiz Eduardo Ramos, então comandante militar do Sudeste, foi quem lhe abriu os olhos, em uma visita ao Estado, para o perigo representado pelo tucano. Quando surgiu a pandemia, em 2020, a animosidade de Bolsonaro já existia e ia além da discussão sobre decretar ou não lockdown ou usar ou não máscaras de proteção. “Não quero ser tratado como mito, Messias ou herói nacional, mas quero respeito”, reclamava.

Na época, as lives reuniam em média 3,1 milhões de visualizações Com o tempo, o presidente foi registrando queda de audiência, algo que só foi interrompido quando Bolsonaro ameaçou uma ruptura institucional, em setembro de 2021. Em 2022, o público médio dos vídeos caiu para 477 mil pessoas.

O uso das redes sociais que ajudou a levar Bolsonaro à vitória em 2018 tinha limites, assim como a pauta anticorrupção, sacudida desde que o ex-juiz Sérgio Moro deixou a Esplanada, acusando o chefe de interferir na Polícia Federal. A pandemia avançou. Bolsonaro se engalfinhava com Doria enquanto outro adversário ressurgia: Luiz Inácio Lula da Silva, que saiu da prisão e passou a ser elegível novamente.



Foi de olho na presença de Lula e na insuficiência das redes que Bolsonaro resolveu ter neste ano uma campanha profissional e mais bem estruturada. Entregou o núcleo de comunicação à coordenação do filho Flávio e do marqueteiro Duda Lima. Concedeu-lhes ainda mais acesso ao Palácio do Planalto e a seu gabinete após a chegada do ex-secretário Fabio Wajngarten.



Com apoio do candidato a vice, general Walter Braga Netto, esse time convenceu o presidente de 67 anos a moderar o discurso no 7 de Setembro, a reduzir os ataques ao STF (Supremo Tribunal Federal) e a procurar a se apresentar com uma versão “paz e amor” no horário eleitoral. Bolsonaro se desculpou pela frase “não sou coveiro”, dita ao ser questionado sobre as vítimas de covid-19. “Dei uma aloprada na pandemia.”



Mas nem tudo mudou. Aliado ao gabinete do ódio, o vereador Carlos Bolsonaro ficou de fora deste núcleo e cuidou de forma independente das redes sociais. Em vários momentos entrou em choque com o irmão mais velho. Dobrou a aposta nos ataques ao sistema eleitoral e ao PT. Em outra frente, articulou uma narrativa para mostrar o presidente como alguém perseguido pelo sistema.

Ressurgiram a contestação das urnas eletrônicas e os conflitos com a Justiça Eleitoral. Na última quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes reagiu e mandou investigar as acusações do partido do presidente contra as urnas.

UNIÃO DA ESQUERDA E DESLIZES

O petista Lula recebia um ex-ministro de seu governo em sua casa pela manhã quando, como de costume, seu celular tocou. Do outro lado da linha, o ex-prefeito Fernando Haddad trazia notícias sobre a aproximação com Geraldo Alckmin, da qual Lula já estava ciente.

O ex-presidente deu um sorriso discreto, passou a mão no bigode e virou-se para o interlocutor: “O que você acharia de uma chapa minha com o Alckmin?”. “Pela sua cara de entusiasmo, acho que daria certo”, ouviu.

Era mais uma das etapas do namoro que já havia começado algumas semanas antes, por intermédio de Haddad e de Gabriel Chalita, que nortearia a sexta campanha – e a última, segundo ele.

Na época, Alckmin ainda precisava de uma sigla para abrigá-lo. Depois de ver a ascensão e a derrocada do PT, o ex-presidente repetia a quem quisesse ouvir que precisaria de duas coisas para uma boa candidatura. Primeiro, um check-up médico com seu cardiologista, Roberto Kalil. Depois, a construção de uma frente anti-Bolsonaro que pudesse sinalizar ao País que ele não concorreria por revanche, mas por pacificação social.

A aproximação com Alckmin, com quem já trocou “caneladas”, começou no primeiro semestre do ano passado e os dois apareceram em público pela primeira vez juntos em dezembro, em jantar organizado pelo Prerrogativas.

O grupo, liderado pelo petista Marco Aurélio Carvalho, é composto por advogados de acusados na Lava Jato que criticavam os métodos da força-tarefa que revelou o esquema de desvios na Petrobras – tema sobre o qual o petista foi reiteradamente chamado por adversários a se explicar nesta eleição.

A esquerda chega unificada em torno de Lula, que atraiu também setores e siglas de centro. O arco de alianças é superior aos pleitos anteriores e engloba PSB, Solidariedade, PSOL, Rede, Avante, Agir, PROS, PCdoB e PV. Antigos desafetos, como quadros históricos do PSDB, juntaram-se à candidatura. Parte do MDB também embarcou.

Alckmin passou a ser apresentado como um fiador do compromisso com a responsabilidade fiscal e foi colocado para abrir caminho no interior de São Paulo e em setores resistentes ao PT, como o agronegócio.

A volta à política exigiu também uma espécie de reconciliação entre Lula e o empresariado. O petista usa seus dois mandatos como “garantia”. Ele deixou o governo com mais de 80% de aprovação.

Sob o argumento de evitar desgastes com aliados, o ex-presidente não apresentou uma versão final de seu programa de governo. Um dos temas sobre os quais há pouca clareza é a nova âncora fiscal para substituir o teto de gastos, que será revogado em um eventual governo Lula 3.

Nos últimos meses, Lula fez movimentos ora para a base petista, ora para o centro. Em comícios e entrevistas, acumulou escorregões e teve de se retratar depois. Foi assim quando disse que Bolsonaro não gosta de gente, mas, sim, de policiais, e quando se referiu a parcela do agronegócio como “fascista e direitista”. Afirmou ainda tratar aborto como questão de saúde pública, pauta que agrada à base, mas afasta o eleitorado evangélico, que o PT perdeu para Bolsonaro.