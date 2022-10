Lula e Bolsonaro vão ao Rio de Janeiro se preparar para debate

Com debate marcado para esta sexta-feira, 28, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vão ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 27. Bolsonaro e Lula já confirmaram presença no evento promovido pela TV Globo. Enquanto o atual presidente aproveita a visita ao seu reduto eleitoral para cumprir agendas, Lula tem apenas uma entrevista para rádio nos compromissos do dia.

Bolsonaro participará de uma “motocarreata” em Belford Roxo. Ao final do trajeto, fará um comício na Praça da Matriz, em São João do Meriti. À tarde, ele estará em Campo Grande, em comício na Praça da Igreja de Nossa Senhora do Desterro.

Lula irá conceder entrevista à rádio Rede Clube FM, pela manhã.