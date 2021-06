‘Lula e Bolsonaro são duas opções que eu odeio’, diz Affonso Celso Pastore

Instado a falar sobre os dois virtuais candidatos à Presidência da República que lideram as pesquisas eleitorais para 2022, o economista Affonso Celso Pastore disse nesta quinta-feira, 10, que “Lula e Bolsonaro são duas opções que eu odeio. Prefiro que o centro se organize”, disparou o ex-presidente do Banco Central.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acordo com Pastore, enfrenta uma alta rejeição perante os eleitores e “é corrupto”. Jair Bolsonaro (sem partido), emenda o economista, “é populista e pior que o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump”.

As declarações de Pastore foram dadas no Bradesco BBI 12th London Conference. Ele disse no evento, entre outras coisas, que o Brasil precisa de “grande reforma de impostos de valor agregado e de mais abertura comercial”.