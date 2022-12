Lula e Alckmin recebem de Moraes diploma de presidente da República

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), receberam das mãos do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o diploma de Presidente da República Federativa do Brasil. Moraes disse que a diplomação “expressa vontade das urnas”. O diploma é assinado por Moraes e marca o fim do processo eleitoral. A diplomação atesta o resultado das urnas e confirma que o presidente eleito está apto para tomar posse em 1º de janeiro. Lula iniciou, por volta das 14h40, muito emocionado o discurso no evento.