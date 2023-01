Lula: Dizíamos ditadura nunca mais; hoje dizemos: Democracia para sempre

Em um discurso crítico ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), mas sem citá-lo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu durante solenidade de posse o Estado Democrático de Direito e citou a expressão surgida no fim do regime militar, que dizia “ditadura nunca mais”.

“Sob os ventos da redemocratização, dizíamos: ditadura nunca mais! Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer: democracia para sempre!”, disse Lula após ser empossado como 39º presidente da República.

“Para confirmar estas palavras, teremos de reconstruir em bases sólidas a democracia em nosso País. A democracia será defendida pelo povo na medida em que garantir a todos e a todas os direitos inscritos na Constituição”, emendou.

Lula criticou políticas públicas aprovadas durante o governo Bolsonaro e, ao prometer a revogação dos decretos de armas, ele afirmou que o Brasil precisa de segurança, livros e educação.