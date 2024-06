Política Lula diz ter falado com Lira para ‘colocar limite’ nos deputados por violência no Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ter conversado com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para tratar sobre a violência política que tem ocorrido no Congresso Nacional. Na conversa com o alagoano, o petista defendeu ser preciso “colocar um limite nas pessoas”.

“Acho que tem um certo nível de ofensas pessoais dentro do Congresso Nacional. Uma semana dessas, liguei para o Lira e falei: Lira, é preciso colocar um limite nas pessoas, senão daqui a pouco vai acontecer uma desgraça dentro da Câmara e do Senado”, contou Lula, em entrevista à Rádio Mirante News FM, do Maranhão, nesta sexta-feira, 21. “Acho que todo mundo está preocupado com isso”, acrescentou.

Na fala, Lula defendeu que os congressistas sejam respeitados, uma vez que foram eleitos por voto popular. No entanto, disse esperar que, nas próximas eleições, “o povo consiga melhorar o nível das pessoas que elege”.

No início de junho, parlamentares como os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG), André Janones (Avante-MG) e Zé Trovão (PL-SC) se envolveram em troca de farpas durante a análise do pedido de cassação de Janones no Conselho de Ética. Dias depois, Lira apresentou um projeto de punição para deputados que quebrem o decoro.