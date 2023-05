Lula diz que vai levar reivindicações ambientais ao G7, G20 e Brics

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que vai levar a reivindicação de mais recursos para preservar a Amazônia ao G7, G20 e Brics. Afirmou que o objetivo é levar o tema a reuniões para tomar “decisões que façam com que a humanidade comece a acreditar que os governos estão dizendo a verdade quando falam na questão da preservação ambiental.”

“Muita gente fala na questão climática, mas na hora de ajudar não ajuda. Muitos países que têm florestas querem preservar, mas precisam de ajuda”, declarou à imprensa há pouco, direto do Reino Unido, onde participou a cerimônia de coroação do rei Charles III.

Lula também exaltou a “grande potência” do Brasil na questão climática. “Temos oportunidade enorme com o hidrogênio verde que está sendo explorado agora em todos os Estados do Nordeste, temos eólica, solar, com muita oportunidade de crescimento. O que não falta no Brasil é oportunidade de energia renovável e vamos discutir no G20, G7, Brics, em cada reunião”, reforçou.