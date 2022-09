Lula diz que vai achar ‘gente melhor’ que Gil e Juca para Ministério da Cultura

Na tentativa de reiterar a promessa de um governo melhor que seus anteriores, o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quarta-feira, 1º de setembro, que, se eleito, vai achar “gente melhor” que os ex-ministros Gilberto Gil e Juca Ferreira para comandar o Ministério da Cultura. A recriação da pasta é um compromisso do petista nessas eleições.

“A gente não vai achar um Gilberto Gil todo dia para colocar no Ministério da Cultura, a gente não vai achar um Juca Ferreira todo dia para o Ministério da Cultura. Eu vou ter que achar gente melhor, mais ousada”, declarou Lula em evento com a classe artística em Belém, Pará, no segundo dia de seu giro pelo Norte.

No pronunciamento, após duas horas e meia de discursos de artistas e aliados, Lula reconheceu que precisa economizar a voz, que tem ficado rouca e exigido um espaçamento maior nas agendas políticas. “Vou ser curto porque toda hora que eu levanto, a Janja fala: ‘Economiza a voz, economiza a voz’. Eu preciso parar de falar por um mês para recuperar minha voz”, declarou o candidato.