Lula diz que Tebet ‘participará do jeito que quiser’ na campanha

Em ato público ao lado da senadora Simone Tebet (MDB), o candidato à Presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que a emedebista vai participar do jeito que quiser na campanha do segundo turno, que acontecerá na TV e nas ruas.

No seu discurso, Lula agradeceu Tebet pelo apoio e disse que as propostas sugeridas por ela são totalmente assimiláveis e serão colocadas em prática. De acordo com o petista, o Brasil que foi desenhado no programa de governo da emedebista, que ficou em terceiro lugar na disputa à Presidência, “é possível de ser construído”.

“Espero que você esteja junto para executar cada uma dessas propostas”, acenou Lula à Tebet. “Precisamos de você para reconstruir o País”, enfatizou, ao dizer que a aliança com a senadora não se trata apenas de apoio a uma candidatura. De acordo com Lula, a composição de apoio não envolve apenas partido político ou agrupamento ideológico, mas “todos têm que participar desse processo”.

Em fala direcionada à Tebet, ele disse que a missão de recompor o Brasil não será fácil visto que o adversário, o presidente Jair Bolsonaro (PL), não é um “adversário qualquer” ou um “político normal”. “Estamos diante de um homem sem alma, sem coração”, afirmou. Lula disse ainda que não vai responder ao “jogo rasteiro” do chefe do Executivo e não está preocupado em brigar, mas resolver os problemas econômicos do País.