Lula diz que orçamento de Bolsonaro não prevê aumento de salário mínimo

O ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a Lei das Diretrizes do Orçamento (LDO) do governo Bolsonaro proposta nesta semana não inclui reajuste do salário mínimo. “Aumentamos o salário mínimo em 74% nos governos do PT. Faz oito anos que não tem aumento do salário mínimo. LDO de Bolsonaro não tem aumento de salário mínimo, não tem reajuste para funcionário público e nem reajuste na tabela do imposto de renda. É essa gente que quer governar o País?”, questionou Lula a militantes em comício em Belém (PA), nesta quinta-feira, 1º.

Lula prometeu também a retomada do programa “Luz para Todos” e do aumento da compra de produtos da agricultura familiar para merenda escolar. “Estou condenado a fazer mais do que eu fiz no meu primeiro governo”, afirmou.

O governador do Pará e aliado de Lula, Helder Barbalho, acompanhou o comício. Antes de Lula falar, várias lideranças da frente reforçaram que a Amazônia será prioridade em um eventual governo Lula e voltaram a defender a economia da biodiversidade.