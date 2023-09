Lula diz que militares ‘se apoderaram’ do 7 de Setembro e que quer comemoração de todos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira (5) que os militares “se apoderaram” do 7 de Setembro, e que quer uma comemoração para toda a sociedade. “Como nós tivemos um regime autoritário [a ditadura militar], a verdade é que os militares se apoderaram do 7 de Setembro”, declarou o presidente.

“O que nós estamos querendo fazer agora, com participação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, é voltar a fazer um 7 de Setembro de todos”, disse o petista.

O Dia da Independência será comemorado em Brasília com um desfile das Forças Armadas na Esplanada dos Ministérios. Lula participa e, depois embarca para a Índia onde participará da reunião do G20. O petista falou no programa Conversa com o Presidente, uma espécie de live semanal de Lula produzida pela EBC.