Lula diz que Lewandowski toma posse em primeiro de fevereiro e que Dino fica na Justiça até lá

Lula após reunião com o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e o Ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski - Foto: Ricardo Stuckert_PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (11) que o ex-ministro do Supremo Tribunal Ricardo Lewandowski assumirá o Ministério da Justiça em primeiro de fevereiro. Até lá, Flávio Dino ficará no posto. O anúncio foi feito por Lula ao lado de Lewandowski e Dino no Palácio do Planalto. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, também estava presente.

“Nós acertamos que ele toma posse como ministro no dia primeiro de fevereiro. Até lá, o companheiro Flávio Dino, o novo ministro da Suprema Corte, que também só vai tomar posse dia 22 de fevereiro, ficará cumprindo a função da forma magistral que ele cumpriu até agora”, declarou o presidente da República.

Lula fez elogios a Dino e Lewandowski. Disse que tanto o Ministério da Justiça quanto o Supremo e o povo brasileiro ganharão com os dois em seus novos cargos. Também afirmou que o ex-ministro do STF aceitou comandar a pasta da Justiça em conversa na quarta-feira, 10. Lula, Dino e Lewandowski conversaram no Palácio da Alvorada no começo da noite, quando o acordo foi sacramentado.

O presidente da República também disse que quando indica alguém para um cargo é porque confia na pessoa. Declarou que não costuma interferir na montagem da equipe de ministros. Isso é um sinal sobre o poder que Lewandowski terá na Justiça. Há semanas fontes que conhecem o ex-ministro do STF diziam que ele não aceitaria trabalhar com um time que não fosse seu.