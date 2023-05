Lula diz que investimento de R$ 500 mi do Reino Unido para Amazônia é insuficiente

"Quero que cumpram a promessa de US$ 100 bi para os países protegerem suas florestas", disse o presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que o investimento de R$ 500 milhões (80 milhões de libras) anunciado pelo Reino Unido para o Fundo Amazônia não é suficiente.

“Quero que cumpram a promessa de US$ 100 bi para os países protegerem suas florestas. É por isso que vou na COP dos Emirados Árabes cobrar isso”, afirmou após participar da cerimônia de coroação do Rei Charles III, no Reino Unido.

Além da quantia anunciada pelo Reino Unido, no mês de abril o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pretende doar US$ 500 milhões ao Fundo Amazônia, mas a verba ainda precisa ser aprovada pelo congresso norte-americano.