Lula diz que governo pode discutir anistia a golpistas do 8/1 após prisão de envolvidos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que pode ser discutida a anistia para os presos pelos ataques golpistas de 8 de janeiro em casos em que as pessoas estão no isolamento há um tempo. Porém, na avaliação do chefe do Executivo, ainda é cedo para tomar uma decisão, pois ainda não houve condenação de todos.

“Sou favorável à anistia, briguei muito para ter anistia no Brasil. Mas, nesse caso, a gente ainda nem puniu todo mundo, a gente nem descobriu todo mundo, estamos procurando gente, financiador”, disse o presidente em entrevista à Rádio Itatiaia, nesta quinta-feira, 27.

Lula afirmou que ainda está em discussão o retorno dos brasileiros envolvidos nos atos golpistas que saíram do Brasil “para dar a eles a lição que merecem”. “Quem sabe, o tempinho que ficarem preso, aprendem que a democracia é bom.”

“Não dá para precipitar essa discussão de anistia. O que temos é terminar de apurar as denúncias do 8 de janeiro”, disse. “Você pode até ver pessoas que estão presas há muito tempo, anistia é para isso. Mas nesse caso, nem foram condenados ainda”, complementou.