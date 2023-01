Lula diz que golpistas são ‘aloprados’ e Bolsonaro não quer reconhecer derrota

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou os golpistas que depredaram prédios públicos na capital de “aloprados” e disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro não quer aceitar a derrota na eleição. Três dias após os prédios dos Três Poderes serem invadidos, o petista se reuniu com deputados e senadores para receber, em um ato simbólico, o decreto de intervenção na segurança pública do Distrito Federal aprovado pelo Congresso.

“Lamentavelmente, o presidente que deixou o poder no dia 31 não quer reconhecer a derrota. Ainda hoje eu vi declarações dele não reconhecendo a derrota. Ou seja, eu só posso considerar um grupo de aloprados, um grupo de gente com pouco senso de ridículo”, disse Lula na reunião com os parlamentares.

Na noite desta terça, 10, Bolsonaro compartilhou um vídeo com questionamentos ao resultado eleitoral, mas apagou a publicação mais de três horas depois. O vídeo mostra trecho de uma entrevista em que o procurador Felipe Gimenez, do Mato Grosso do Sul, defende que a eleição de Lula foi fraudada e que o voto eletrônico não é confiável, o que é falso.

A teoria conspiratória de fraude eleitoral estimulou os golpistas a invadirem e depredarem as sedes do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) no último domingo, 8.

No dia da invasão, Bolsonaro escreveu no Twitter que depredações e invasões de prédios públicos “fogem à regra” e criticou manifestações da esquerda. “Ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das quatro linhas da Constituição respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade”, disse o ex-presidente.

Lula afirmou nesta quarta, 11, na reunião com os deputados e senadores, que em pouquíssimos momentos da história do País o resultado eleitoral foi questionado. “O que aconteceu aqui, eu até não gostaria de pensar em golpe, eu até gostaria de pensar numa coisa menor, quem sabe um grupo de pessoas alopradas que ainda não entenderam que a eleição acabou, que ainda não querem aceitar que a urna eletrônica é possivelmente o modelo eleitoral mais perfeito que a gente tem em todo os países do mundo”, emendou.

O presidente também citou a ação do PL, partido de Bolsonaro, na Justiça para tentar invalidar os votos de determinadas urnas eletrônicas, com alegações infundadas de erro nos equipamentos. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, refutou os argumentos e estabeleceu uma multa de R$ 22,9 bilhões à legenda por má-fé.

“Mesmo assim, tem gente que quando conta a primeira mentira não consegue mais parar de mentir porque é preciso justificar a primeira mentira para o resto da vida. É isso que está acontecendo neste País”, disse Lula.

O petista afirmou que não gostaria de ter feito a intervenção federal no DF, mas que é preciso punir quem não respeita a lei e a ordem democrática. “Todo mundo terá o direito de se defender, a prova da inocência. Mas todo mundo será punido, e eu quero agradecer a vocês por esse gesto”, declarou.

Lula também disse que a derrubada de três torres de transmissão de energia no Paraná e em Rondônia será investigada. Segundo o Ministério de Minas e Energia, há indícios de vandalismo e sabotagem na queda, registrada entre a noite de domingo, 8, e a madrugada de segunda-feira, 9. O presidente classificou a derrubada como ato de “bandidos”.

Ato simbólico

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) foi ao Planalto entregar pessoalmente a Lula o decreto de intervenção federal no DF acompanhado do vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). O presidente do Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), acordou indisposto e com sintomas fortes de gripe. Um grupo de senadores e deputados também compareceu ao encontro na sede do Executivo.

A entrega do decreto é mais um ato simbólico das instituições. Na segunda-feira, 9, à noite, Lula andou pela Praça dos Três Poderes ao lado de governadores e representantes do Legislativo e Judiciário. A ideia foi mostrar uma união entre os Poderes frente aos atos antidemocráticos que ocorreram em Brasília no domingo, 8.

Ontem, o Senado aprovou, de forma simbólica, o decreto de intervenção na segurança do Distrito Federal editado por Lula, com votos contrários apenas de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida, que passou segunda-feira na Câmara e vale até 31 de janeiro, foi adotada após golpistas invadirem e depredarem o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF).

“O Congresso Nacional cumpriu seu papel”, disse Vital do Rêgo. Lira, por sua vez, afirmou que a aprovação do decreto na Câmara mostrou que “aquele plenário estava de pé repudiando os atos de vandalismo, ofensa às instituições e à democracia brasileira”. Lula agradeceu aos parlamentares e disse que o ato “engrandece” e “aumenta a conquista de credibilidade” do Legislativo.