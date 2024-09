Lula diz que é preciso que prefeitos tenham direito a dinheiro para fazer suas obras - O Liberal

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta terça-feira, 10, que os prefeitos precisam ter dinheiro para fazer suas obras. Ele deu a declaração em discurso em Manaus (AM), durante evento com prefeitos amazonenses sobre medidas para mitigar o efeito das secas no Estado.

Lula disse que prefeitos de todos os partidos tiveram a oportunidade de pedir obras para o governo federal, e que isso deixou parte do PT irritada.

“Tenho que respeitar, em primeiro lugar a necessidade do povo da cidade”, disse o presidente da República.

Ele afirmou que o Brasil tem pessoas invisíveis para a classe dirigente. “Todo mundo sabe que eu sou presidente de todos, mas se tem uma coisa que todo mundo tem que saber é que eu vou cuidar primeiro daqueles que mais necessitam”, declarou.

Lula também disse que foi ao Amazonas mais para ouvir do que para falar.