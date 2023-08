Lula diz que Brasil pautará desigualdade quando presidir os Brics

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira (22) que em 2025, quando o Brasil presidir os Brics, a principal discussão do bloco será sobre desigualdade. Lula está em Joanesburgo, na África do Sul, para a reunião de cúpula do grupo. “Quando for pro Brasil [em 2025] o tema principal é a gente acabar com desigualdade racial, desigualdade de gênero, desigualdade na educação, desigualdade na saúde, desigualdade no salário”, disse o petista. Lula falou no programa Conversa com o Presidente, uma espécie de live semanal produzida pela EBC. Ele tem feito o programa mesmo quando está fora de Brasília.