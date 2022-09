Lula diz que atentado na Argentina é ameaça à democracia na América do Sul

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou solidariedade à vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, vítima de um atentado na noite desta quinta-feira, 1º, e disse que o “ódio político estimulado por alguns é uma ameaça à democracia” na América do Sul.

“Toda a minha solidariedade à companheira Cristina Kirchner, vítima de um fascista criminoso que não sabe respeitar divergências e a diversidade. A Cristina é uma mulher que merece o respeito de qualquer democrata no mundo. Graças a Deus ela escapou ilesa”, escreveu Lula, no Twitter. “Que o autor sofra todas as consequências legais. Esta violência e ódio político que vêm sendo estimulados por alguns é uma ameaça à democracia na nossa região. Os democratas do mundo não tolerarão qualquer violência nas divergências políticas”, complementou o petista.

A polícia argentina prendeu um homem que tentou atirar nela. O jornal argentino Clarín identificou o responsável pelo ato como um brasileiro de 35 anos de idade. Segundo relatos da militância ao jornal La Nación e em um dos vídeos do momento, a arma chegou a ter o gatilho apertado, mas nenhum tiro foi disparado.

As tensões na Argentina cresceram desde o pedido da Promotoria da Argentina de 12 anos de prisão contra a atual vice-presidente por acusações de corrupção, no dia 23 deste mês. Apoiadores fizeram uma vigília na frente da residência de Kirchner para demonstrar apoio à mandatária.

Kirchner afirma que as acusações contra ela se tratam de perseguição judicial e acusa a promotoria e os juízes de atuarem juntos e ferirem os direitos de defesa.