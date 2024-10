Lula diz não ter pressa em trocar ministros: ‘Não se mexe em time que está ganhando’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a dizer que não tem pressa em fazer uma reforma ministerial no curto prazo e disse que sua equipe de ministros é “das mais extraordinárias que tem”. Em sua avaliação, não se mexe “em time que está ganhando”.

“Vocês percebem que poucas vezes a imprensa trata: ‘Lula vai mudar ministério’. Ninguém pergunta mais”, citou o presidente durante evento de anúncio de investimentos do governo federal no Rio Grande do Norte nesta quarta-feira, 16. “Eu não tenho nenhum interesse nem nenhuma pressa em mexer no time que está ganhando”, completou.

No evento, Lula fez questão de apresentar cada um de seus ministros presentes e elogiar o trabalho e a trajetória deles. Alguns dos chefes das pastas na cerimônia, inclusive, já foram governadores de Estados do Nordeste. Nesse sentido, o petista também fez questão de elogiar a região. Para ele, o Nordeste tem eleito “a melhor safra de governadores”.