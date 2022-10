Lula diz não temer golpe de Bolsonaro: ‘se o povo me eleger, haverá posse’, diz

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou neste sábado, véspera das eleições, não temer um golpe do presidente Jair Bolsonaro (PL) caso o candidato à reeleição saia derrotado das eleições. “Eu não temo nada. Eu só tem o povo não me eleger. Se o povo me eleger haverá posse e haverá tudo mais o que foi prometido”, declarou o petista em coletiva de imprensa em São Paulo.

Lula mostrou confiança em sua vitória, seja em primeiro ou em segundo turno. “Vou ganhar as eleições para recuperar o direito desse povo ser feliz”, afirmou. “Sou muito esperançoso que essa eleição se defina amanhã. Se não, vamos ter que fazer que nem um time que vai para a prorrogação: descansar 15 minutos, e voltar”.

Para Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice-presidente na chapa petista, a campanha até aqui foi “bonita”. “A melhor parte da política é sempre o povo, como tem esperança mesmo no sofrimento. Tudo o que foi feito de véspera de eleição, com a máquina pública, e o povo não mudou. O povo deu uma aula”, disse o ex-governador paulista, ao fazer um “balanço”. “Com humildade, com confiança, esperar o dia de amanhã”, acrescentou.

Alckmin elogiou ainda a construção do programa de governo petista e criticou Jair Bolsonaro. “Não foi um programa feito de jet-ski e nem com motociata, mas um programa com participação popular”.

O candidato de Lula ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), afirmou na coletiva de imprensa que a campanha “não poderia ser melhor do ponto de vista do arco de alianças. “Amanhã é uma decisão que terá repercussão por muitos anos. Não é de governos que estamos falando, estamos disputando qual regime político queremos para o nosso País”, avaliou.