Política Lula diz não querer dar golpe em SP e afirma que Tarcísio terá do governo o que for necessário

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou não poder “querer dar um golpe” em São Paulo, diante dos atritos com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em aceno ao gestor estadual, Lula afirmou que Tarcísio terá da presidência da República “tudo aquilo que for necessário” e destacou que os investimentos no Estado têm como foco a população paulista, não o governador.

“Disputamos as eleições estaduais de 2022 com Tarcísio e perdemos as eleições. Não dá para querer dar um golpe de São Paulo, invadir prédio de São Paulo. É voltar para casa, se preparar e disputar outra vez, e respeitar o direito do exercício da função de quem ganhou as eleições, senão a democracia fica capenga”, declarou o presidente no final da manhã desta sexta-feira, 2, em cerimônia em comemoração aos 132 anos do Porto de Santos e Anúncio de Investimentos no Túnel Submerso Santos-Guarujá. O evento ocorre em Santos, no litoral paulista.

Lula afirmou que o ato representa mais do que anúncio de investimentos, mas a necessidade de “restaurar a normalidade”. “E a normalidade é a gente respeitar o direito às diferenças.”

“É a gente aprender a conviver com quem não gostamos, mas respeitamos o direito da pessoa até não gostar da gente”, comentou.

O chefe do Executivo Federal contou que, em seus primeiros mandatos à frente da Presidência, tinha como governadores de São Paulo pessoas que não eram filiadas ao PT e, mesmo assim, “nunca” tratou o Estado de forma diferente.

“Quero te dizer, Tarcísio, você terá da Presidência da República tudo aquilo que for necessário, porque não estou beneficiando o governador, estou beneficiando o Estado mais importante da Federação”, afirmou.

De acordo com o presidente, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 1,350 bilhão para o Estado de São Paulo para o eixo Norte do Rodoanel. O presidente afirmou, ainda, que o governo federal fará 12 institutos federais e que Santos e a cidade vizinha São Vicente serão beneficiadas.